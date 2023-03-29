За хабарництво та незаконне поводження з боєприпасами судитимуть заступника керівника виправної колонії

Миколаївською обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно заступника начальника державної установи «Арбузинська виправна колонія (№83)» за фактом прохання надати неправомірну вигоду за вчинення дій з використанням службового становища, та за фактом незаконного зберігання бойових припасів. (ч. 1 ст. 368, ч. 1 ст. 263 КК України).

Слідством встановлено, що у серпні 2022 року посадовець, маючи умисел на отримання неправомірної вигоди, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про те, що у розпорядженні держустанови є земельна ділянка площею 30 га, пообіцяв місцевому підприємцю посприяти у вирішенні питання щодо передачі ділянки у користування за неправомірну вигоду у розмірі 1000 доларів США.

Крім того, під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання обвинуваченого знайдено та вилучено ручну осколкову гранату РГД-5 без передбаченого законом дозволу.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими СУ ГУ НП в Миколаївській області.

У разі доведення вини йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура