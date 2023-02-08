За хабарництво затримано ексначальника митного поста «Чорноморськ-порт»

Правоохоронці затримали колишнього начальника митного поста “Чорноморськ-порт”, який вимагав і отримав неправомірну вигоду за безперешкодний експорт зерна і видачу сертифікатів.

Про це повідомив у Telegram глава франції “Слуга народа” Давид Арахамія, передає УНН.

“Кілька годин тому ДБР за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора взяло колишнього начальника митного поста “Чорноморськ-порт”, який вимагав і отримав неправомірну вигоду за безперешкодний експорт зерна і видачу сертифікатів.

І це в той час, як наш Президент, керівництво Офісу Глави держави, уряд і дипломати працюють над тим, щоб збудувати “зерновий коридор”. Наші військові його охороняють, бізнес бореться за кожен долар експортної виручки…” — написав Арахамія.