За хабарництво затримано ексначальника митного поста «Чорноморськ-порт»
Правоохоронці затримали колишнього начальника митного поста “Чорноморськ-порт”, який вимагав і отримав неправомірну вигоду за безперешкодний експорт зерна і видачу сертифікатів.
Про це повідомив у Telegram глава франції “Слуга народа” Давид Арахамія, передає УНН.
“Кілька годин тому ДБР за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора взяло колишнього начальника митного поста “Чорноморськ-порт”, який вимагав і отримав неправомірну вигоду за безперешкодний експорт зерна і видачу сертифікатів.
І це в той час, як наш Президент, керівництво Офісу Глави держави, уряд і дипломати працюють над тим, щоб збудувати “зерновий коридор”. Наші військові його охороняють, бізнес бореться за кожен долар експортної виручки…” — написав Арахамія.Tweet