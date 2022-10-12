За хуліганські дії та тяжкі тілесні ушкодження черкащанину загрожує до 8 років позбавлення волі

За процесуального керівництва прокурорів Черкаської окружної прокуратури повідомлено про підозру 48-річному черкащанину, який вчиняв хуліганській дії стосовно перехожих та одному з них наніс тяжкі тілесні ушкодження (ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 121 КК України).

За версією слідства підозрюваний, проїжджаючи на велосипеді однією з вулиць міста Черкаси, умисно вдарив кермом велосипеда чоловіка, який проходив повз нього, їдучи далі, вдарив у спину жінку, яка проходила разом із своїм неповнолітнім сином та в’їхав у пенсіонерку, яка йшла з малолітньою онукою, через що жінка впала, а чоловік продовжив свій рух далі. Зауваження одного з потерпілих правопорушника роздратувало, після чого він дістав зі свого рюкзака металевий дріт із загостреним кінцем та наніс ним чоловіку удар в живіт, чим спричинив останньому тілесні ушкодження у вигляді проникаючого колотого поранення черевної порожнини. Того ж дня зловмисника було затримано.

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Черкаського РУП ГУНП України в Черкаській області.

Санкція зазначеної статті Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури