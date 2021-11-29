За хуліганство в одному із розважальних закладів столиці повідомлено про підозру трьом чоловікам

Перебуваючи напідпитку товариші влаштували бійку, пошкодили майно та погрожували співробітникам і клієнтам ресторану пневматичною зброєю та ножем. Наразі суд вирішує питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від співробітника розважального закладу у Голосіївському районі про те, що відвідувачі конфліктують з працівниками та гостями, а також погрожують зброєю. На місце події негайно виїхали патрульні та слідчо-оперативна група.

Як зазначив слідчий Голосіївського управління поліції Олег Яковченко, поліцейські опитали свідків, переглянули камери відеоспостереження та встановили обставини інциденту:

«Компанія гостей почала конфлікт і бійку з персоналом ресторану та клієнтами, погрожуючи предметом, схожим на зброю та ножем. Після інциденту зловмисники втекли на автомобілі. Невдовзі у Печерському районі столиці, патрульні затримали транспортний засіб, на якому фігуранти зникли з місця пригоди. Зловмисниками, що скоїли хуліганські дії, виявилися двоє киян і житель Київщини 1995, 2001 та 2002 років народження. Ми затримали їх у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили у них пневматичну зброю і ніж. Все направлено на проведення експертного дослідження».

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури всім фігурантам повідомлено про підозру. Наразі суд вирішує питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва