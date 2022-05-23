За хуліганство зі зброєю поліція розшукує мешканця Полтавщини (фото)

Лубенським районним відділом поліції розшукується мешканець Лубенського району В’юницький Микола Анатолійович, 1966 року народження, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та частиною 4 статті 296 (Хуліганство із застуванням вогнепальної або холодної зброї) Кримінального кодексу України.

Якщо вам відома інформація про місце перебування підозрюваного або є інші відомості, що допоможуть пришвидшити його розшук, просимо повідомити до Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області за номерами: (05361) 73-628, (095)191-13-00, (050) 440-82-76 або 102.

У разі виявлення розшукуваного або місця його можливого переховування, закликаємо громадян не вживати самостійних заходів для затримання, оскільки він може мати при собі вогнепальну зброю. Слід негайно, з дотриманням заходів особистої безпеки, викликати поліцію.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Лубенського районного відділу поліції)