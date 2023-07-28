За катування 5-річного пасинка жителя Одеси засуджено до 7,5 років позбавлення волі

За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Київської окружної прокуратури м. Одеси жителя Одеси визнано винним у катуванні малолітньої дитини (ч.ч. 1, 2 ст. 127 КК України).

Його засуджено до 7 років 6 місяців позбавлення волі.

Прокурорами у суді доведено, що раніше неодноразово судимий чоловік, приблизно з середини липня до початку серпня 2020 року, катував 5-річного сина своєї співмешканки, шляхом залякування дитини та нанесення побоїв.

Так, горе-вітчим, нібито «виховуючи» хлопчика, бив його шкіряним ременем з металевою пряжкою, кожні 2-3 дні примушував стояти в кутку безперервно до 4-х годин, а іноді залишав в кутку на всю ніч, внаслідок чого дитина вимушена була спати на підлозі.

Крім того, зловмисник бив малечу ногами. А також, будучи роздратованим, підняв хлопчика та кинув його на підлогу, внаслідок чого малолітній втратив свідомість та у нього почалися судоми. Щоб привести дитину до тями, відніс його до ванної кімнати, де поливав холодною водою.

Внаслідок таких злочинних знущань дитина отримала струс головного мозку та численні гематоми голови.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури