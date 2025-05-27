За кілька днів до вбивства Портнов нібито зустрічався з директором НАБУ Семеном Кривоносом

За кілька днів до вбивства Андрій Портнов перебував у Києві — мав закриті зустрічі з представниками влади. Серед них — нібито був і чинний директор НАБУ Семен Кривонос. Про це пише видання “Інформатор” з посиланням на джерела.

Колишній заступник голови Адміністрації Януковича, багаторічний куратор судової та правоохоронної систем, ідеолог репресій проти Майдану — Андрій Портнов при нинішній владі фактично виконував роль неформального куратора силового блоку, зазначає видання.

Його контакти з керівниками силових структур мали регулярний характер. Під час останнього візиту до Києва він провів низку неафішованих зустрічей — зокрема зі скандально відомим директором НАБУ Семеном Кривоносом, стверджують журналісти “Інформатора”.

За даними видання “Українська правда“, в Україні Портнов перебував 17-18 травня. Тут він зустрічався із топпосадовцями, які відповідають за роботу правоохоронних органів. Троє співрозмовників УП – в найближчому оточенні та правоохоронних органах повідомили про це.

Колишнього очільника Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова застрелили у Мадриді 21 травня.