За колабораційну діяльність судитимуть організовану групу «посадовців» окупаційної «адміністрації Біловодського району лнр»

Прокурори Луганської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно трьох окупаційних «посадовців», які в складі організованої групи здійснюють інформаційно-підривну діяльність проти України.

Їм інкриміновано колабораційну діяльність (ч. 5 ст. 111-1, ч. 2, ч. 3 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що колишній староста села Городище Старобільського району в березні 2022 року призначений «головою адміністрації Біловодського району лнр».

У подальшому, чоловік, як організатор групи, залучив проросійськи налаштованих громадян до діяльності псевдооргану.

«Заступником» окупаційної адміністрації призначив депутатку селищної ради, яка раніше очолювала «відділ освіти». На заміну їй цю посаду обійняла колишня місцева освітянка.

Обвинувачені активно співпрацюють з владою так званої «лнр» та представниками держави-агресора. Взаємодіють з керівництвом Новосибірської області рф, проводять наради, консультації та пресконференції, де обговорюють питання культури, освіти та оплати праці співробітників підпорядкованих установ.

Крім того, вони беруть участь в масових антиукраїнських заходах та знімаються у пропагандистських роликах.

Наразі фігуранти оголошені в розшук.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, оперативний супровід ‒ співробітники УСР в Луганській області ДСР НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури