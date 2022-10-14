За колабораційну діяльність судитимуть псевдоочільника відділення так званого «держбанку лнр» в окупованому Біловодську

За процесуального керівництва прокурорів Старобільської окружної прокуратури Луганської області завершено спеціальне досудове розслідування стосовно мешканця селища міського типу Біловодськ за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, 35-річний чоловік, який раніше працював заступником начальника відділення банку, погодився на співпрацю з окупаційною владою рф. У березні 2022 року він добровільно обійняв посаду «начальника Біловодського відділення державного банку лнр».

Очоливши незаконно створену окупантами територіальну «фінансову установу», громадянин взяв на себе обов’язки з розвитку та зміцнення фейкової банківської системи псевдореспубліки.

Під час досудового розслідування підозрюваному заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а на його майно накладено арешт. Він перебуватиме у розшуку до моменту затримання.

Наразі прокурори направили обвинувальний акт стосовно колаборанта до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області.

Відповідно до санкції статті обвинуваченому загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років та з можливою конфіскацією майна.

Спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Біловодського відділу

Старобільської окружної прокуратури)