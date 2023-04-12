За колабораціонізм судитимуть двох так званих «керівників» незаконних установ окупантів
Прокурори Сєвєродонецької та Сватівської окружних прокуратур Луганської області направили до суду обвинувальні акти стосовно двох громадян України за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).
Слідством встановлено, що після повномасштабного вторгнення рф на територію України двоє мешканців Луганщини почали співпрацювати з окупаційною владою держави-агресора.
У червні 2022 року завідувач одного з відділень Сєвєродонецької міської лікарні добровільно обійняв посаду «головного лікаря Сєвєродонецької центральної міської багатопрофільної лікарні», яка підпорядковується фейковому «міністерству охорони здоров’я лнр».
Другий обвинувачений – 58-річний мешканець смт Троїцьке добровільно обійняв посаду та приступив до виконання обов’язків «заступника керівника ДУ лнр «Станція по боротьбі з хворобами тварин Троїцького району».
Під керівництвом окупантів фігуранти організовують роботу незаконно створених установ так званої «лнр».
Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснювали слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
Особам загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Луганської обласної прокуратури
(за матеріалами Сєвєродонецької
та Сватівської окружних прокуратур)