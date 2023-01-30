За колабораціонізм судитимуть колишню завідувачку відділу ГУ Пенсійного фонду в Херсонській області

Прокурорами Херсонської обласної прокуратури затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишньої завідувачки одного з відділі Головного управління Пенсійного фонду в Херсонській області за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачена з березня 2022 року, співпрацюючи з окупаційною владою країни-агресора, добровільно зайняла посаду так званого «Председателя Пенсионного Фонда Херсонской области».

З метою утвердження влади окупантів жінка організувала видачу пенсійних виплат в розмірі 10 тисяч рублів, займалась добором працівників та виконувала інші функції, забезпечуючи роботу псевдооргану.

Спеціальне досудове розслідування здійснювалось слідчими УСБ України в Херсонській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Херсонської обласної прокуратури