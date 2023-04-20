За колабораціонізм судитимуть так званого «заступника голови пенсійного фонду Херсонської області»

Прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця смт Білозерка за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Слідством установлено, що у липні 2022 року обвинувачений пішов на співпрацю з ворогом. Він добровільно зайняв посаду так званого «заступника голови пенсійного фонду Херсонської області».

У взаємодії з окупаційною владою чоловік організував і контролював роботу незаконно створеного органу, брав участь у нарадах окупаційної влади.

Також чоловік, перебуваючи у захопленому загарбниками приміщені адміністративної будівлі ГУ ПФУ в Херсонській області, розповідав проросійським масмедіа про роботу псевдооргану та забезпечення мешканців російськими виплатам, вводячи таким чином в оману місцеве населення про нібито легітимність дій незаконної влади.

Спеціальне досудове розслідування здійснювалося УСБ України в Херсонській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Херсонської обласної прокуратури