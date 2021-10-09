За контрабанду кокаїну на ₴1,3 млн. на Київщині затримано іноземця

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури затримано та повідомлено про підозру іноземному громадянинові за фактом контрабанди наркотичних засобів (ч. 3 ст. 305 КК України).

За даними слідства, іноземець намагався переправити наркотики до Республіки Ірландія. Під час проходження митного контролю в Міжнародному аеропорту «Бориспіль» в нього серед особистих речей виявили 500 гр забороненої речовини, прихованої у коробці з цукерками. Проведені на місці експрес-дослідження підтвердили, що виявлена речовина ‒ кокаїн. Орієнтовна вартість наркотичного засобу за цінами «чорного ринку» становить 1,3 млн грн.

Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області за оперативного супроводу Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Київської обласної прокуратури