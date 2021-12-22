За контрабанду кокаїну з Еквадору судитимуть організатора та двох членів міжнародного злочинного угруповання

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно трьох членів міжнародного злочинного угруповання за фактами контрабанди наркотичних засобів в особливо великих розмірах, а також їх незаконного придбання, зберігання та перевезення з метою збуту (ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України).

Розслідуванням встановлено, що троє членів міжнародного злочинного угруповання, громадяни Албанії, Румунії та України, організували ввезення наркотичних засобів з Еквадору до країн Західної Європи, у тому числі до України, із приховуванням від митного контролю через контейнерний термінал одного з портових операторів Одещини та з метою подальшого збуту.

Правоохоронцями у серпні 2021 року у технологічних порожнинах двох морських рефрижераторних контейнерів з вантажем бананів виявлено 100 брикетів з кокаїном.

Згідно висновку експерта, загальний кількісний вміст кокаїну у вилучених брикетах порошкоподібної речовини становить 80 кг. Вартість на «чорному ринку» сягає 20 млн доларів США.

За клопотанням прокуратури обвинуваченим обрано запобіжний захід – тримання під вартою, без визначення розміру застави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ в Одеській області за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора