За контрабанду кокаїну з Латинської Америки судитимуть організатора та двох членів злочинної групи

За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно трьох членів організованої злочинної групи за фактами контрабанди наркотичних засобів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 305 КК України).

Розслідуванням встановлено, що чоловік, який відбуває покарання у виді довічного позбавлення волі, створив організовану групу, до складу якої входив громадянин Латвійської Республіки та громадянка України. Вони здійснювали контрабанду кокаїну з країн Латинської Америки на територію України.

Учасниця злочинної групи завербувала жінку, яку в якості кур’єра відправили до Бразилії. Там вона отримала наркотичний засіб для його подальшого переміщення до України. Під час проходження митного огляду багажу в Міжнародному аеропорту «Бориспіль» правоохоронці виявили та вилучили у кур’єра майже 700 грамів кокаїну. Наркотик планували збувати на чорному ринку, де вартість вилученого становить 4,5 млн грн. Наразі вироком суду жінку-кур’єра засуджено до 5 років позбавлення волі та звільнено від відбування покарання з випробуванням строком на 3 роки.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Слідчого управління ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за оперативного супроводу СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Київської обласної прокуратури