За контрабанду культурних цінностей до Німеччини судитимуть мешканця міста Суми

Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця міста Суми за фактом закінченого замаху на контрабанду культурних цінностей (ч. 2. ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК України).

Розслідуванням встановлено, що впродовж січня-квітня поточного року обвинувачений поштою відправив до Німеччини наконечники для стріл і списів, ножі з насадками, інші елементи зброї, предмети побуту та старовинні прикраси.

У ході розслідування задокументовано 5 епізодів відправки старовинних предметів. Вказані товари виявляли під час митного контролю.

Згідно з висновком експерта вони є колекцією археологічних предметів і належать до культурних цінностей, що мають історичне значення.

Крім того, чоловіка судитимуть за порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (ч. 1 ст. 333 КК України). Він намагався переправити до Сполучених Штатів Америки товар військового призначення, який заборонений для переправлення.

Досудове розслідування та оперативний супровід – ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура