За крадіжки майна заводу майже на ₴4 млн. судитимуть членів організованої групи

Дніпропетровською обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт відносно сімох членів організованої групи, які систематично вчиняли крадіжки майна (ч. 5 ст. 185 КК України).

За даними слідства, обвинувачені з жовтня 2020 по березень 2021 року неодноразово проникали до приміщення Дніпровського електровозобудівного заводу і викрадали обладнання — станки, кондиціонери, кабелі, агрегати, прилади тощо. Також вони вчиняли крадіжки з офісних приміщень та будинків дніпрян.

Загалом встановлено 16 епізодів злочинної діяльності групи на загальну суму понад 4 млн грн, з яких 3,7 млн грн – збитки, спричинені заводу.

Крім того, під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання чотирьох учасників групи правоохоронними органами виявлено вибухові пристрої та речовини — електродетонатори типу ЕДП, тротилові шашки, гранати та запали, які вони придбали та зберігали без передбаченого законом дозволу. Окрім крадіжок, їм інкриміновано незаконне поводження з вибуховими речовинами (ч. 5 ст. 185, ч.1 ст.263 КК України).

Також у квартирі одного з чоловіків правоохоронцями виявлено метамфетамін, розфасований у 16 сліп-пакетах для подальшого збуту (ч. 2 ст. 307 КК України).

За матеріалами Дніпропетровської обласної прокуратури