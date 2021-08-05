За крадіжки та незаконне заволодіння транспортним засобом чоловіка засуджено до 5 років позбавлення волі

Обухівська окружна прокуратура підтримала публічне обвинувачення відносно мешканця м. Васильків, який вчинив крадіжку та незаконно заволодів транспортним засобом (ч.3 ст.185, ч.1 ст.289 КК України).

Прокурором у суді доведено, що 35-річний чоловік проник на територію домоволодіння мешканки одного із сіл Васильківської міської територіальної громади Київської області та таємно викрав її майно, а також незаконно заволодів транспортним засобом – мопедом марки «HONDA».

Суд, враховуючи що зловмисник раніше вже був засуджений за вчинення злочинів проти власності та злочини у сфері обігу наркотичних засобів, визнав його винним і засудив до 5 років позбавлення волі.

Київська обласна прокуратура