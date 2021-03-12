За крадіжки та розбійний напад – 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна

За підтримання публічного обвинувачення Лозівською місцевою прокуратурою Лозівський міськрайонний суд Харківської області визнав винним 26-річного чоловіка за фактом крадіжок та розбійний напад (ч. 3 ст. 185, ч. 4 ст. 187 КК України).

За даними слідства, з березня по грудень 2019 зловмисником скоєно три крадіжки майна з приміщень магазинів, в які він потрапляв шляхом виламування вікон та дверей. Зокрема, за результатами злочинної діяльності власникам майна завдано збитків на суму понад 30 тис грн, без урахування вартості пошкодженого майна.

Крім того, на початку жовтня 2019 зловмисник під надуманим приводом зайшов на територію домоволодіння та відволікши увагу господаря завдав йому тілесні ушкодження. Після чого зв’язав господаря мотузкою та викрав гроші і майно на суму понад 546 тис грн.

Вироком Лозівського міськрайонного суду Харківської області від 11.02.2021 особу визнано винною за ч. 3 ст. 185, ч. 4 ст. 187 КК України та призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Довідково:

Вирок суду на даний час не набув чинності, триває строк апеляційного оскарження.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури