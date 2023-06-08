За крадіжки, шахрайства та несанкціоноване втручання в інтернет-банкінг судитимуть 28-річного жителя Рівного

Слідчі Рівненського РУП за погодженням із прокуратурою скерували до суду кримінальне провадження із обвинувальним актом відносно раніше судимого за майнові злочини рівнянина. Зловмисник із початку року скоїв 10 злочинів, а один із потерпілих став жертвою і крадіжки, і шахрайства і несанкціонованого втручання в автоматизовану систему інтернет-банку.

Своїми протиправними діями обвинувачений завдав збитків на загальну суму понад 36 тисяч гривень.

До поліції із заявою звернувся 56-річний житель Рівного, що на вулиці Соборній в обласному центрі невідомий чоловік під приводом здійснення телефонного дзвінка відкрито заволодів його мобільним телефоном. Крім того, зловмисник скористався і доступом до його рахунку через онлайн-банкінг, перерахувавши різними платежами понад 12 500 гривень.

Потрапили на гачок афериста ще четверо рівнян, які відгукунлися на прохання та дали свої мобільні для здійснення нібито термінового дзвінка.

Крім того, до поліції звернувся 35-річний рівнянин про те, що невідома особа шляхом вільного доступу скоїла крадіжку велосипеда, який його син залишив у холі одного із закладів культури без нагляду, а коли повернувся, то його транспорту вже не було.

За сукупністю зібраних доказів слідчі повідомили йому про підозру за частиною 4 статті 185, частиною 2 статті 190 та 1 статті 361 КК України та за результатами досудового розслідування скерували матеріали кримінального провадження на розгляд суду.

Тепер 28-річному зловмиснику може загрожувати до 8 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції в Рівненській області