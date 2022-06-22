За махінації з переробкою вторсировини затримано ексдиректора ДП «Укрекоресурси»

21 червня 2022 року НАБУ та САП затримали колишнього директора ДП «Укрекоресурси» за підозрою у розкраданні 13,69 млн грн. Слідство має докази, що колишній посадовець разом із представниками приватних структур організували схему із закупівлі автоматів неналежної якості для приймання використаних поліетиленових пляшок та алюмінієвих банок. Дії всіх причетних осіб кваліфікували за ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Їм повідомили їм про підозру.

Детективи НАБУ встановили, що у серпні 2012 року тодішній директор ДП «Укрекоресурси» доручив оголосити закупівлю 100 автоматів (фандоматів) із приймання використаної тари моделі МТ-500.

Фандомати, які мала поставити ця компанія за умовами договору, є складними технологічними пристроями, здатними приймати до 1000 поліетиленових пляшок та 800 алюмінієвих банок. Їх виробляє єдина компанія, що зареєстрована у США, — «RecycleTech». Однак, замість перемовин із цим виробником, українські підприємці підшукали іншу компанію в США, яка за 100 тис. дол. США (790 тис. грн за курсом НБУ на момент закупівлі) продала їм100 фандоматів із приймальною здатністю 300 поліетиленових пляшок і/або 400 алюмінієвих банок. Згодом, як встановила проведена у межах розслідування експертиза, фандомати виявились непридатними для використання. В результаті таких дій учасники злочинної схеми заволоділи коштами державного підприємства у сумі 13,69 млн грн.

Для надання видимості законності проведеної закупівлі учасники злочину ініціювали зміну до умов закупівлі, які стосувалися як технічних вимог до фандоматів, так і порядку розрахунків (повна передоплата, зміна вартості через нібито зміну курсу гривні до долара тощо). Задля маскування своїх злочинних дій вони також залучили посередника – компанію, зареєстровану у Панамі.

Слідчі дії тривають. Детективи встановлюють інших можливих учасників та обставини вчинення злочину.

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

НАБУ