За майже ₴350 тисяч збитків державі відповідатиме службовець лісництва на Вінниччині

28 лютого слідчі обласної поліції повідомили про підозру чоловіку, який своєю службовою недбалістю спричинив збитків державі.

В ході проведення досудового розслідування поліцейські встановили, що 61-річний службовець лісництва замість того, аби притягнути «чорних лісорубів» до відповідальності за незаконні порубки деревини, «закрив очі» на порушення. Унаслідок цього державі було завдано збитків на суму майже 350 тисяч гривень.

В ході слідства задокументовано самовільне зрізання 52 дерев на території державного комерційного спеціалізованого лісогосподарського підприємства у Гайсинському районі.

На підставі отриманих доказів правоохоронці повідомили службовцю лісництва про підозру за у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Проводяться подальші слідчо-оперативні заходи для встановлення повного кола осіб, причетних до протиправної діяльності.

Заходи з документування здійснювалися слідчими обласного главку поліції під процесуальним керівництвом Вінницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

Відділ комунікації поліції Вінницької області