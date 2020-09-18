За маніпуляції зі зміною виборчої адреси поліція розслідує 10 кримінальних проваджень

Про це сьогодні, 18 вересня, повідомив Голова Нацполіції під селекторної наради за участі керівників центральних і територіальних підрозділів поліції в областях. Нарада відбулася під головуванням Першого заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Ярового.

Загалом із початку виборчої кампанії поліція розпочала 34 кримінальні провадження щодо порушень виборчого процесу, з них 9 — за фактом підкупу виборців.

За словами Ігоря Клименка, з 5 вересня ситуаційні центри Нацполіції та регіонів переведено на посилений режим роботи. На сьогодні зареєстровано 330 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом.

«Потужним фактором для здійснення махінацій за результатами голосування є використання спрощеного механізму зміни виборчої адреси. Із 98 тисяч випадків зміни місця голосування напередодні місцевих виборів близько 30 тисяч привернули увагу поліції аномальним збільшенням кількості виборців на окремих адресах або виборчих ділянках. Наразі розпочато 10 кримінальних проваджень за цими фактами», — повідомив Ігор Клименко.

Національна поліція України