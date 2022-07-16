За матеріалами СБУ ув’язнено помічницю керівника окупаційної адміністрації Херсону, яка закликала відновити СРСР
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З початку повномасштабного вторгнення рф, Служба безпеки розслідує більше 300 кримінальних проваджень за фактами виправдання російської агресії проти України та популяризації окупаційних угруповань.
Зокрема, до 5 років ув’язнення засуджено поплічницю прокремлівського пропагандиста Кирила Стремоусова, який входить до керівного складу окупаційної адміністрації Херсону.
Зловмисниця координувала інформаційно-підривну діяльність агентурної мережі, створеної колаборантом на користь спецслужб рф.
Перебуваючи на Прикарпатті, вона «розганяла» через інтернет гасла на підтримку загарбників і активно поширювала дописи, в яких закликала до відновлення срср.
Для максимального охоплення жінка адмініструвала анонімні акаунти в декількох соцмережах, у тому числі заборонених в Україні. Вона використовувала різні псевдоніми, а зі своїм «куратором» спілкувалась через закриті канали зв’язку.
Її публікації активно репостили інші учасники пропагандистської мережі для проведення інформаційних диверсій проти нашої держави.Співробітники СБУ встановили місцезнаходження і затримали зловмисницю в Івано-Франківську. Під час обшуків у неї виявили паспорт громадянки рф та комп’ютерну техніку з доказами незаконної діяльності.
У Черкаській області:
СБУ викрила місцеву жительку, яка поширювала ворожу агітацію через заборонену в Україні російську соцмережу «Однокласнікі». У своїх постах вона підтримувала та популяризувала загарбників, а також виправдовувала їх злочини.
Ще одного поплічника агресорів оголошено у розшук. Ним виявися мешканець обласного центру, який публічно закликав людей приєднуватися до лав окупаційних угруповань.
Свої повідомлення розповсюджував через пости та сторіз на власній сторінці в Instagram.
У Сумській області:
кіберфахівці СБУ ліквідували схему розкрадання грошей, зібраних як благодійна допомога для ЗСУ. Організатор оборудки створив Телеграм-канал, в якому розміщував пости щодо збору грошей для потреб українських військових.
Проте одержані від громадян гроші він привласнював через мобільні банківські додатки. А задля маскування підробляв електронні банківські квитанції та розміщував їх на власному інтернет-ресурсі.
Наразі зловмисника затримано і повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Всі факти подібної злочинної діяльності документуються, щоб притягнути винних осіб до відповідальності.