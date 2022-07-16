 За матеріалами СБУ ув’язнено помічницю керівника окупаційної адміністрації Херсону, яка закликала відновити СРСР

Перебуваючи на Прикарпатті, вона «розганяла» через інтернет гасла на підтримку загарбників і активно поширювала дописи, в яких закликала до відновлення срср.

Для максимального охоплення жінка адмініструвала анонімні акаунти в декількох соцмережах, у тому числі заборонених в Україні. Вона використовувала різні псевдоніми, а зі своїм «куратором» спілкувалась через закриті канали зв’язку.

Її публікації активно репостили інші учасники пропагандистської мережі для проведення інформаційних диверсій проти нашої держави.Співробітники СБУ встановили місцезнаходження і затримали зловмисницю в Івано-Франківську. Під час обшуків у неї виявили паспорт громадянки рф та комп’ютерну техніку з доказами незаконної діяльності.