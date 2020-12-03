За матеріалами СБУ засуджено двох чоловіків, які готували низку терактів у Житомирі

Оперативники спецслужби встановили, що група місцевих мешканців у 2014 році готувала серію терактів в обласному центрі. Вони планували дестабілізувати ситуацію у регіоні і таким чином «підтримати» терористичні організації «ЛНР» та «ДНР».

Співробітники СБУ зафіксували підготовку зловмисників до п’яти терористичних актів. Серед їхніх цілей були банківські та державні установи, військкомат і житловий квартал, де мешкають родини військовослужбовців.

У серпні 2014 року правоохоронці затримали організатора групи та його спільника – колишнього десантника. У терористів було вилучено складові до п’яти саморобних вибухових пристроїв із зарядами, вибухівку загальною вагою 7,6 кілограма. У затриманих також було виявлено детонатори, годинникові механізми та хімічні компоненти для виготовлення саморобних вибухових пристроїв.

Суд визнав терористів винними у вчиненні злочинів за десятьма статтями Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді чотирнадцяти років позбавлення волі.

Служба безпеки України