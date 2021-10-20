За матеріалами СБУ засуджено організаторів нелегальної торгівлі зброєю (фото)

За матеріалами СБУ, до 12 років ув’язнення засуджено трьох організаторів транснаціонального злочинного угруповання. Зловмисники займалися нелегальним збутом в Україні вогнепальної зброї іноземного виробництва.

Серед вилученого – пістолети-кулемети Scorpion та бойові пістолети з глушниками.

Крім того, зловмисники планували налагодити збут оптових партій наркотиків, у тому числі кокаїну.

Співробітники СБУ затримали організаторів угруповання в Ужгороді в ході спецоперації у травні 2017 року.

Встановлено, що зброю і заборонені речовини, вони приховано переправили в Україну з однієї з європейських країн. Своїх клієнтів підшукували через особисті зв’язки, у тому числі серед представників кримінальних кіл.

В ході слідчих дій, у зловмисників виявлено:

4 пістолети-кулемети Scorpion,

5 бойових пістолетів з глушниками,

600 набоїв різного калібру.

Також, правоохоронці вилучили майже півкілограма кокаїну, метамфетаміну та інших заборонених речовин.

Суд визнав затриманих винними у вчиненні злочинів за:

ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів),

ч. 3 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією),

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Вирок суду набув законної сили.

Заходи з викриття правопорушень проводили співробітники Управління СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури.

СБУ