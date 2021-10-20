За матеріалами СБУ засуджено організаторів нелегальної торгівлі зброєю (фото)
За матеріалами СБУ, до 12 років ув’язнення засуджено трьох організаторів транснаціонального злочинного угруповання. Зловмисники займалися нелегальним збутом в Україні вогнепальної зброї іноземного виробництва.
Серед вилученого – пістолети-кулемети Scorpion та бойові пістолети з глушниками.
Крім того, зловмисники планували налагодити збут оптових партій наркотиків, у тому числі кокаїну.
Співробітники СБУ затримали організаторів угруповання в Ужгороді в ході спецоперації у травні 2017 року.
Встановлено, що зброю і заборонені речовини, вони приховано переправили в Україну з однієї з європейських країн. Своїх клієнтів підшукували через особисті зв’язки, у тому числі серед представників кримінальних кіл.
В ході слідчих дій, у зловмисників виявлено:
- 4 пістолети-кулемети Scorpion,
- 5 бойових пістолетів з глушниками,
- 600 набоїв різного калібру.
Також, правоохоронці вилучили майже півкілограма кокаїну, метамфетаміну та інших заборонених речовин.
Суд визнав затриманих винними у вчиненні злочинів за:
- ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів),
- ч. 3 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією),
- ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Вирок суду набув законної сили.
Заходи з викриття правопорушень проводили співробітники Управління СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури.Tweet