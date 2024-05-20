За матеріалами ДБР троє зрадників отримали по 15 років ув’язнення, ще 5 справ скеровано до суду

За минулий тиждень за матеріалами розслідування Бюро вироки отримали три зрадники, до суду направлені обвинувачення щодо 5 осіб.

За матеріалами ДБР Вінницький міський суд виніс вирок колишньому заступнику командира стартової батареї зенітно ракетного дивізіону тактичної групи Повітряних Сил «Крим» Збройних Сил України за фактом дезертирства та держзради. Йому присуджено 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У 2014 році офіцер перейшов на бік ворога та продовжував здійснювати повітряну оборону півострова, проте уже на боці росіян.

За ці роки він дослужився до посади заступника командира зенітного ракетного полку рф. Після повномасштабного вторгнення росії до України військовий отримав нагороду «герой Z» за виконання бойових завдань для потреб так званого «сво».

Також до 15 років позбавлення волі засуджено колишню заступницю начальника відділу цивільного захисту ДСНС із Волновахи на Донеччині.

Після окупації міста росією у березні 2022, посадовиця влаштувалась на роботу старшим інспектором так званого міністерства надзвичайних ситуацій «днр».

Зрадниця виправдовувала російську агресію, агітувала своїх підлеглих підтримувати окупантів. За сумлінну службу на ворога отримувала нагороди та почесні грамоти.

14 років позбавлення волі з конфіскацією майна отримав за рішенням суду й колишній працівник пожежно-рятувального загону ДСНС у Старобільську.

У квітні 2022 року фігурант добровільно пішов працювати на окупантів. Він отримав посаду так званого «заступника начальника міської пожежної частини мчс лнр».

Обвинувальні акти ще щодо п’ятьох зрадників скеровано до суду.

Зокрема, працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишнього правоохоронця з Ізюмського району Харківщини.

Після окупації селища Борова він пішов працювати на ворога та влаштувався в місцеву окупаційну поліцію. Зрадник схиляв своїх колег переходити на бік окупантів, патрулював вулиці, забезпечуючи військовослужбовцям рф безпечне перебування на окупованій території.

Під час деокупації селища він втік до росії.

Завершено спеціальне досудове розслідування й щодо трьох колишніх правоохоронців з Луганщини.

Старший державний інспектор управління Укртрансбезпеки в Луганській області зрадив Україну та почав працювати в окупаційній «поліції».

«Поліціянт» на тимчасово окупованій території бере участь у «патріотичних акціях» рф, за вказівкою окупаційної влади проводить так звані профілактичні рейди, створюючи ілюзію функціонування «державного органу».

Ще двоє колишніх правоохоронців, підтримуючи ідею «руську міру», залишилися на тимчасово окупованій території Луганщини. Вони прийняли присягу на вірність так званій «лнр». Обидва розпочали службу у незаконно створеному «новопсковському районному відділі внутрішніх справ мвс лнр» під ворожим триколором. За наявною інформацією обвинувачені отримали громадянство рф.

Перед судом постане й колишня інспекторка кадрового забезпечення правоохоронного органу Луганщини. Жінка на посаді старшого інспектора групи пропаганди безпеки дорожнього руху пропагує серед населення неухильне дотримання російського законодавства.

Державне бюро розслідувань