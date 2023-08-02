За матеріалами СБУ 15 років ув’язнення отримав агент російського ГРУ, який збирав дані для ударів по українській ППО на Дніпропетровщині

Завдяки доказовій базі Служби безпеки до реального терміну ув’язнення засуджено ще одного учасника агентурного апарату російської воєнної розвідки.

Зловмисник діяв у складі інформаторської мережі головного управління генштабу зс рф (більш відомого як гру), яку СБУ знешкодила на початку цього року у результаті спецоперації у Дніпрі.

Тоді разом із злочинцем було затримано його спільників. Вони збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону.

Також передавали агресору локації цивільної інфраструктури та об’єктів життєзабезпечення, зокрема енергогенеруючих підприємств області.

Як встановило розслідування, засудженим є мешканець Дніпра, фахівець у сфері IT-технологій, який підтримав повномасштабну агресію рф.

Саме він у складі російської агентури відповідав за відслідковування можливих бойових позицій протиповітряної оборони ЗСУ у прифронтових районах області.

Для цього здійснював візуальне спостереження та фіксацію напрямків і часу спрацювання української ППО по ворожих цілях.

Всю зібрану інформацію він передавав російській воєнній розвідці через старшого ворожої групи (резидента). Для комунікації використовували анонімні месенджери.

Отримані від «джерел» розвіддані окупанти використовували для підготовки повітряних ударів по регіону із застосуванням балістичних або крилатих ракет, а також дронів-камікадзе типу Shahed.

На підставі зібраних доказів російського агента визнано винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Враховуючи активну співпрацю зі слідством, суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України