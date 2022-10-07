За матеріалами СБУ 15 років ув’язнення отримав «Професор» – організатор міжрегіональної агентурної мережі ФСБ РФ

За матеріалами Служби безпеки України до 15 років позбавлення волі засуджено організатора міжрегіональної агентурної мережі фсб рф, якого визнали винним у державній зраді.

СБУ здобула та передала до суду беззаперечні докази, що одесит із псевдонімом «Професор» був завербований фсб.

Нагадаємо, що у серпні цього року співробітники СБУ провели багатоетапну спеціальну операцію і затримали «Професора» на «гарячому» – при дорозвідці навколо Одеської військової адміністрації.

У межах кримінального провадження слідчі СБУ достеменно встановили, що чоловік з власної ініціативи «співпрацював» з ворогом від початку широкомасштабного вторгнення рф. Він став резидентом фсб, який підшукував у інших регіонах потенційну агентуру, готову виконувати завдання зі збору інформації та корегування вогню.

Доведено, що діючи в інтересах ворожої спецслужби, він організував збір інформації щодо дислокації центрів прийняття рішень, військових і стратегічних об’єктів по всій Україні, зокрема в Одесі.

7 жовтня 2022 року Приморським судом м. Одеси зрадника визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України, та призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Служба безпеки України