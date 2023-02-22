За матеріалами СБУ до 12 років тюрми засуджено ще 4 колаборантів, які коригували обстріли українських шкіл та лікарень

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще чотирьох учасників інформаторських мереж російських спецслужб.

Зловмисники збирали розвіддані про дислокацію Сил оборони і технічний стан об’єктів енергетики у Києві та прифронтових районах Донеччини.

Насамперед їх цікавили місця базування підрозділів українських військ на території столичного регіону, а також на Лиманському і Авдіївському напрямках.

Розвідінформація потрібна була російським окупантам для підготовки та здійснення прицільних ракетних ударів по українських містах.

Унаслідок ворожих обстрілів зафіксовано факти влучання російських ракет у будівлі соціальних об’єктів, у тому числі шкіл і лікарень на сході України.

Співробітники СБУ затримали ворожих поплічників у ході спецоперацій на території Київської і Донецької областей.

За матеріалами Служби безпеки суд призначив їм покарання від 8 до 12 років ув’язнення.

Один із засуджених – російський колаборантів, який намагався виявити та передати агресору координати бойових позицій реактивних артилерійських систем HIMARS.

Ще одного злочинця затримано у деокупованому Лимані. Саме за його наводкою окупанти обстріляли обласну травматологічну лікарню та місцеву школу.

Іншу зловмисницю затримано у Києві. Після початку повномасштабного вторгнення вона фіксувала місця дислокації ЗСУ у столиці та надсилала відповідні локації агресору через закритий Телеграм-канал.

Також тюремне ув’язнення отримав мешканець Покровська, який передавав російській спецслужбі відомості про переміщення української військової техніки.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти України.

Розслідування проводили співробітники СБУ м. Києва та Київської області і Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва органів прокуратури.

Служба безпеки України