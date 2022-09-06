За матеріалами СБУ на 12 років ув’язнено агента військової розвідки РФ
За матеріалами контррозвідки Служби безпеки до реального терміну позбавлення волі засуджено агента головного управління генерального штабу зс рф (більш відомого як ГРУ).
Зловмисника було затримано під час спецоперації СБУ на Черкащині у липні минулого року. Він намагався отримати секретну інформацію про один із складів з боєприпасами українських військ.
На підставі зібраних доказів суд визнав його винним у державній зраді і призначив покарання у вигляді 12 років ув’язнення.
За даними слідства, зрадником є мешканець Умані, який був завербований представником російської воєнної розвідки під час поїздки до рф у 2018 році.
Основне завдання, яке він отримав від свого куратора, був збір розвідданих про місця дислокації складів з боєприпасами та режим їх охорони на території регіону. Для комунікації мав використовувати закриті канали електронного зв’язку.
У разі передачі актуальної інформації куратор обіцяв агенту грошову «винагороду» у розмірі 2 тис. дол. США.
До виконання ворожих вказівок зрадник намагався «в темну» залучити українського військовослужбовця.
Проте контррозвідники Служби безпеки своєчасно викрили і затримали російського агента на спробі отримання таємних відомостей.