За матеріалами СБУ підозру отримала соратниця Аксьонова-«Гобліна», яка готує дітей з Криму до війни з Україною

Служба безпеки зібрала доказову базу на колаборантку Ані Григорян – «заступницю» очільника окупаційного «комітету молодіжної політики Криму».

На цю «посаду» її призначили за особистої протекції гауляйтера Аксьонова у листопаді 2022 року для масового нав’язування кремлівської пропаганди серед підростаючого покоління.

Перебуваючи у лавах загарбницького «уряду», Григорян публічно закликає кримських школярів готуватися до війни проти України та вступати до російських військових училищ.

З такими «тезами» вона виступала перед сотнею учнів у Форосі на шкільних зборах восени цього року.

Також фігурантка очолює так званий «центр військово-патріотичного виховання «Авангард», який створено окупантами на території півострова.

Там російські інструктори навчають місцевих школярів 9-11 класів тактиці ведення бою та проводять з дітьми вогневу підготовку із застосуванням різних зразків стрілецького озброєння.

Крім військового «курсу» учнів «обробляють» ідеологічно, щоб сформувати у них вороже ставлення до нашої держави і підготувати до участі у бойових діях проти Сил оборони України.

Щоб примусово залучити дітей до «Авангарду», колаборантка дає прямі вказівки директорам шкіл та проводить відповідну роботу з батьками.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Григорян про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора).

Оскільки фігурантка перебуває на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили співробітники СБУ в АР Крим за процесуального керівництва Прокуратури в АР Крим та м. Севастополя.

Служба безпеки України