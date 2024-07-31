За матеріалами СБУ підозру отримав один із найближчих путінських соратників та заступник російського міністра оборони

Слідчі Служби безпеки України зібрали масштабну доказову базу на помічника путіна, який зараз обіймає посаду секретаря державної ради рф, Олексія Дюміна, а також на заступника міністра оборони росії Юнуса-Бека Євкурова.

Обидва посадовці входять до близького оточення очільника кремля і допомагають йому вести війну проти України.

За матеріалами справи, Олексій Дюмін, який раніше був охоронцем путіна, а потім став губернатором Тульської області, «мобілізував» регіон для бойових дій у нашій державі.

Зокрема, він організував часткову мобілізацію чоловіків у цій області, створив Центр безпілотних систем і налагодив там виробництво FPV-дронів та інших безпілотних літальних апаратів, а також віддавав вказівки підлеглим всіляко забезпечувати військові потреби рф.

При цьому заступник міністра оборони рф Юнус-Бек Євкуров забезпечує постійну підготовку військовослужбовців за контрактом і мобілізованих до збройних сил рф, які потім їдуть на війну в Україну.

За злочини проти нашої держави слідчі СБУ та прокурори Офісу Генерального прокурора заочно повідомили обом фігурантам про підозру за ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни).

Оскільки зловмисники переховуються від правосуддя, тривають комплексні заходи для їхнього покарання.

Досудове розслідування триває.

Служба безпеки України