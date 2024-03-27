За матеріалами СБУ судитимуть ще 5 зрадників: серед них – снайпер, який стріляв в українських воїнів у Сєвєродонецьку

Служба безпеки зібрала доказову базу і передала в суд матеріали на ще п’ятьох зрадників, які воювали проти Сил оборони на сході України.

На початку повномасштабного вторгнення рф вони проживали у тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей.

Звідти добровільно «мобілізувалися» до окупаційних угруповань Південного військового округу країни-агресора.

У лавах російських військ фігуранти штурмували українські міста на східному фронті та зводили фортифікаційні споруди, зокрема так звані «зуби дракона».

У лютому цього року зловмисники потрапили у полон українських захисників під час запеклих боїв у районах Авдіївки, Мар’їнки та Бахмута.

Серед затриманих військовою контррозвідкою СБУ – снайпер ворожого підрозділу, який у червні 2022 року обстрілював позиції Сил оборони у Сєвєродонецьку, а згодом воював на Донеччині.

Ще один бойовик – спочатку був санітаром евакуаційного підрозділу медичного взводу окупантів, але невдовзі пройшов «курси» з тактики ведення бойових дій в умовах міської забудови.

Після цього зрадника призначили командиром штурмового відділення та перекинули під селище Білогорівка на Краматорському напрямку.

Інші троє затриманих – брали участь у «м’ясних» штурмах Авдіївки та Мар’їнки, а також захоплювали місто Рубіжне на Луганщині.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

– чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

– ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Служба безпеки України