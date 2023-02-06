За матеріалами СБУ та БЕБ арештовано 170 вагонів російських і білоруських товарів майже на ₴100 млн.

За матеріалами Служби безпеки та підрозділів БЕБ накладено арешт на оптову партію мінеральних добрив російського та білоруського виробництв.

Іноземну продукцію виявлено у 170 вагонах, які перебували у Миколаєві на території Морського спеціалізованого порту, що входить до бізнес-структури підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа.

Загальний об’єм вилученого майна становить 11,8 тис. тонн на майже 100 млн грн.

Встановлено, що залізничні контейнери з міндобривами прибули в Україну ще до початку повномасштабного вторгнення та перебували в режимі «транзит».

За оперативними даними, вантаж належав двом іноземним компаніям – «Уралкалий» та «Беларуськалий».

У подальшому власники товару планували переправити його до третіх країн для продажу і одержання мільйонних прибутків, частина з яким у вигляді податків пішла б на фінансування війни проти України.

У результаті слідчо-оперативних дій Служба безпеки ініціювала передачу вилученого майна в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ спільно з детективами Бюро економічної безпеки за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України