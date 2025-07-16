За матеріалами СБУ тюремні строки отримали ще шість зрадників, які воювали проти Сил оборони

За доказовою базою Служби безпеки по 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримали ще шість зрадників, які воювали проти Сил оборони в Донецькій та Луганській областях.

За даними військової контррозвідки та слідчих СБУ, фігурантами виявилися місцеві жителі, які вступили до окупаційних угруповань Південного військового округу збройних сил рф.

Четверо з них – у складі 4-ї та 7-ї мотострілецьких бригад агресора захоплювали Сіверськодонецьк, Кремінну та Попасну, а також воювали під Бахмутом.

Серед цих чотирьох засуджених є поплічник рашистів, який отримав тюремний строк після того як вдруге потрапив у полон. Перший раз – у вересні 2022 року, а наступний – після обміну, коли його знову відправили на передову східного напрямку у 2024 році.

Ще двоє зрадників перебували у лавах 110-ї мотострілецької бригади та 111-го стрілецького полку рф, у складі яких намагалися прорвати оборону ЗСУ на Покровському напрямку.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада);

ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва обласних прокуратур.

Служба безпеки України