За мільйонні збитки довкіллю в результаті незаконного видобутку піску судитимуть членів злочинної групи

Протиправними діями фігурантів справи державі завдано збитків на понад 2,2 млн грн. Наразі за процесуального керівництва прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури обвинувальний акт стосовно двох посадовців облавтодору та підприємця, які у складі організованої злочинної групи здійснили незаконний видобуток корисної копалини, скеровано на судовий розгляд (ч.4 ст.240 КК України).

Як ми повідомляли раніше, організовану злочинну групу створив керівник виробничого підрозділу Кіровоградського облавтодору. До протиправної діяльності залучив майстра держпідприємства та приватного підприємця. У такому складі вони здійснили самовільний видобуток корисної копалини – піску. Роботи провели у незаконний спосіб, без спеціального дозволу на видобуток корисної копалини на території колишнього вугільного розрізу.

Згідно експертних висновків сума завданих державі збитків складає 2,2 млн гривень.

За скоєне обвинуваченим загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування – ГУНП в області, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обламна прокуратура