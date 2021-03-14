За мошенничество с продажей автомобиля «вор в законе» получил пять лет тюрьмы с конфискацией

Днепровский районный суд Киева приговорил к пять годам лишения свободы с конфискацией имущества 46-летнего «вора в законе» Романа Когана за мошенничество.

Об этом пишет Dетектив-Info.

Роман Коган до 2018 году имел исключительно российское гражданство, носил фамилию Кащаев и известный в статусе так называемого вора в законе по кличке «Кащей»/ «Рома кривой» / «Рома Краснодарский». Обвинительный приговор вынесли в пятницу, 12 марта.

В соответствии с приговором, суд признал доказанной вину Когана в совершении весной 2018 мошенничества (часть 4 статьи 190 УК Украины) в отношении жителя Киевщины Анатолия Иванца. Последний якобы договорился купить у «Кащея» иномарку за 30 тысяч долларов, и отдал половину этой суммы в качестве аванса, когда вдруг «продавец» машины исчез.

Впоследствии было установлено, что вор в законе юридически вообще не имел никакого отношения к машине (в частности, и оснований для ее продажи), полученными от Иванца деньгами он распорядился по своему усмотрению, и далее сбежал за границу.

В январе 2019 года «Кащея», которого некоторые СМИ характеризуют в качестве так называемого «смотрящего» за югом РФ задержали на территории Польши по представлению российских правоохранителей. Там ему инкриминируют вымогательство (ст.163 УК РФ), подозрение в занятии высокого статуса в криминальной иерархии (ч.4 ст.210-1 УК РФ).

В Украине в начале февраля 2019 года зарегистрировали уголовное дело по заявлению обманутого Иванца, и также начали добиваться выдачи Когана в статусе гражданина Украины.

В конце 2020 года его экстрадировали в Украину. После этого расследование дела о мошенничестве восстановили, а сам пострадавший под присягой заявил о полном возмещении ему убытков, а дополнительно — еще и моральной компенсации в размере 5 тысяч долларов.

В дальнейшем Когана освободили из-под стражи. Изначально к нему была применена мера пресечения в виде ночного домашнего ареста, а впоследствии ее смягчили на личное обязательство.

В конце января 2021 обвинительный акт по мошенническим проделкам Романа Когана был направлен в Днепровский райсуд столицы. Дело рассматривали по упрощенной процедуре.

Допрошенный в ходе судебного рассмотрения Коган признал свою вину полностью. С учетом его раскаяния, характеризующих факторов, а также отсутствие каких-либо претензий со стороны потерпевшего адвокат «вора в законе» в дебатах ходатайствовал о назначении «Кащею» условного наказания. Аналогичную позицию заявил прокурор по делу Александр Лубин, что настаивал на осуждении Когана до пяти лет лишения свободы без конфискации с испытательным сроком на два года.

Однако судья назначила ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. До вступления приговора в законную силу относительно Когана продолжает действовать мера пресечения в виде личного обязательства. // Преступности.НЕТ