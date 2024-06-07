За минулу добу аферисти ошукали кількох буковинок на суму понад ₴290 тисяч

Лише учора «працівник мобільного оператора» виманив у 58-річної жительки села Берегомет понад 232 тисячі гривень. Також цього дня, під приводом отримання нібито фінансової допомоги, шахраї ошукали 35-річну чернівчанку на суму понад 43 тисячі гривень, а 44-річна жительки Чернівців перейшла за фішинговим посиланням та втратила майже 8000 гривень. Ще однією жертвою аферистів стала 41-річна жителька обласного центру, у якої з рахунку зникло понад 7000 гривень. Правоохоронці закликають кожного бути свідомим та недовіряти неперевіреній інформації.

6 червня з повідомленням про шахрайство до Вижницького райвідділу поліції звернулася 58-річна жителька села Берегомет. Жінка розповіла, що їй зателефонував невідомий, який представився працівником мобільного оператора. Співрозмовник, під приводом оновлення номера, отримав доступ до абонентського номера до якого прив’язана банківська картка. Аферист здійснив вхід до інтернет-банкінгу заявниці та відкрив на неї кредитний рахунок, з якого в подальшому перерахував понад 232 тисячі гривень.

Ще однією жертвою шахрайства стала 35-річна жителька Чернівців. Заявниця повідомила поліцейським, що їй надійшло повідомлення у месенджер, про можливість отримати додаткову фінансову допомогу від благодійної організації. Жінка перейшла за посиланням з SMS-повідомлення та ввела реквізити свого банківського рахунку. В результаті чого з картки списалося понад 43 тисячі гривень.

Також цього дня, в схожу «шахрайську пастку» потрапила 44-річна чернівчанка. Жінка розповіла правоохоронцям, що отримала SMS-повідомлення з фішинговим посиланням для погашення кредиту. Заявниця перейшла за посиланням, в якому вказала всю конфіденційну інформацію її банківського рахунку. Внаслідок з картки зникло майже 8 тисяч гривень.

Крім цього, від онлайн-шахрайства потерпіла також 41-річна жителька обласного центру. Невідома особа з її банківського рахунку перерахувала понад 7000 гривень.

За вказаними фактами незаконного заволодіння коштами громадян шахрайським шляхом, працівники поліції розпочали кримінальні провадження, передбачені ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліцейські наголошують буковинцям:

• не довіряйте незнайомцям;

• завжди перевіряйте отриману інформацію;

• не переходьте за підозрілими посиланнями;

• не вводьте та не розголошуйте конфіденційну інформацію чи реквізити карткових рахунків.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області