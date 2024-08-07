За минулу добу в Києві загинули троє пішоходів – двоє на нерегульованих переходах, один переходив дорогу в недозволеному місці

У Дарницькому районі 6 серпня 2024 водій автомобіля «Toyota Auris», рухаючись по вул. Тростянецька у м. Києві, здійснила наїзд на 64-річного пішохода, який перетинав проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу. В результаті наїзду пішохід отримав тілесні ушкодження, від яких помер в кареті швидкої медичної допомоги дорогою до лікарні.

У Голосіївському районі водій автомобіля марки «Renault Grand Scenic», рухаючись по Столичному шосе в напрямку метро Видубичі, здійснив наїзд на 34-річного пішохода, який перетинав проїзну частину в недозволеному для руху пішоходів місці. Після наїзду пішохода відкинуло на сусідню смугу, де його переїхав інший автомобіль. Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці пригоди.

У Шевченківському районі водій автомобіля марки «Аudi А5», рухаючись по вул. Щербаківського здійснив наїзд на 75-річну жінку, яка перетинала проїзджу частину по нерегульованому пішохідному переходу. Від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла на місці пригоди.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури за фактами усіх трьох ДТП розпочаті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Досудові розслідування здійснюють слідчі СУ ГУ НП в м. Києві.

Київська міська прокуратура