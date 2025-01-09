За минулий рік в Україні вчинено 352 підпали автомобілів, більшість – на замовлення РФ

Затримано 288 паліїв, з них – 211 чоловіків, 12 жінок і 65 неповнолітніх.

В Україні за 2024 рік рік вчинено 352 підпали автомобілів і переважна більшість з них – скоєна на замовлення спецслужб Російської Федерації.

Про це повідомив заступник голови Нацполіції, начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов.

Він зазначив, що за 229 фактами зловмисників вже притягнуто до відповідальності.

Крім авто, правопорушники підпалювали релейні шафи на залізниці – 149 випадків, а також ТЦК, пошти, відділки поліції – 57 випадків.

Найбільше підпалів зареєстровано в місті Київ (84), на Одещині (82) та Харківщині (71).

Поліцейські спільно з СБУ затримали 288 паліїв, з них – 211 чоловіків, 12 жінок і 65 неповнолітніх громадян.

LB.ua