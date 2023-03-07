За минулий тиждень столичні оперативники затримали 21 особу за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів

Зловмисники переховувались за вчинення розбійних нападів, грабежів, крадіжок, шахрайств, хуліганств та наркозлочинів.

Оперативники поліції Києва продовжують заходи з розшуку осіб, причетних до скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів. Так, завдяки роботі правоохоронців карного розшуку викрито та затримано 21 злочинця, які переховувались від органів досудового розслідування, суду та установ виконання покарань.

Переважна більшість скоєних зловмисниками правопорушень – розбійні напади, грабежі, шахрайства, хуліганства, незаконне заволодіння авто, крадіжки та наркозлочини. Оперативники також займаються пошуком безвісно зниклих осіб. Так, за минулий тиждень правоохоронці знайшли та відновили зв’язок із 68 безвісно зниклими громадянами. Разом з тим, здійснювалися оперативно-розшукові заходи з виявлення та ідентифікації тіл загиблих – встановлено 6 осіб.

Відділ комунікації поліції Києва