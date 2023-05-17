За минулий тиждень столичні правоохоронці припинили шість фактів збуту заборонених речовин

Серед вилученого – кокаїн, солі PVP, амфетамін, метадон та канабіс. За всіма фактами призначено експертизи та проводяться досудові розслідування.

Впродовж тижня столичні правоохоронці здійснювали заходи по виявленню та припиненню збуту наркотиків у місті Києві. Слідчі, оперативники та дільничні за оперативного супроводження Служби Безпеки України та спецпризначенців задокументували шість фактів збуту наркотичних речовин на території Солом’янського, Шевченківського, Деснянського та Дарницького районів міста.

Відтак, у Шевченківському районі після проведення оперативних закупок поліцейські затримали чотирьох місцевих мешканців 1967, 1993, 1994 та 2005 років народження. У фігурантів під час обшуків за місцями їх мешкання вилучено 600 грамів канабісу та грошові кошти отриманні злочинним шляхом – 43 тисячі гривень та 4 300 доларів США. Вартість вилученої речовини за цінами «чорного ринку» становить 150 000 тисяч гривень.

Також на території району правоохоронці затримали 29-річного фельдшера кримінально-виконавчої служби, який протягом деякого часу за грошову винагороду у розмірі 5 000 гривень збував затриманому у Київському СІЗО наркотичний засіб метадон.

Разом з тим у Шевченківському районі оперативники за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення №1 затримали двох наркоторговців, 1993 та 1994 років народження, які орендували квартиру у Печерському районі столиці та використовували її, як склад для зберігання та місце фасування наркотиків. За місцями мешкання фігурантів та в орендованому помешканні, виявили та вилучили 100 грамів кокаїну, канабіс та 320 000 тисяч гривень. За цінами «чорного ринку» вартість вилученого «товару» становить близько 20 000 доларів США.

Інший факт правоохоронці задокументували на вулиці Вікентія Беретті, що у Деснянському районі. Поліцейські затримали 42-річного киянина, який зберігав в картонній коробці з-під елітного напою 1,5 кілограми білої порошкоподібної речовини, що містила у своєму складі понад 300 грамів амфетаміну. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта слідчі вилучили беззаперечні докази злочинної діяльності.

На території Дарницького району дільничні офіцери поліції під час перевірки документів виявили у 27-річного киянина підозрілий пакунок, всередині якого знаходилось 2 кілограми психотропу – солі PVP. У ході невідкладного обшуку у автомобілі фігуранта правоохоронці вилучили ще партію зіп-пакетів із амфетаміном, марихуаною та солями PVP, які чоловік приготував для збуту. З’ясувалося, що наркоділок замовляв «товар» через Інтернет оптовими партіями, розфасовував їх на невеличкі «дози» та збував поштовими відправленнями чи закладками по Києву та всій країні.

Ще один факт збуту забороненої психотропної речовини оперативники відділу поліції на станціях залізничного транспорту міста Києва припинили у Солом’янському районі. 38-річний киянин продавав розфасовані наркотики з-під прилавку магазину, у якому працював консультантом. Незаконний бізнес приносив йому прибуток декілька місяців, а тижневий обсяг збуту становив близько 60 грамів амфетаміну. Під час обшуку магазину із залученням службової собаки, правоохоронці виявили та вилучили 27 зіп-пакетів із наркоречовиною та 25 тисяч гривень, отриманих від злочинної діяльності фігуранта.

Усі факти незаконного збуту наркотичних та психотропних речовин належним чином задокументовані, а фігурантам під процесуальним керівництвом окружних прокуратур повідомлено про підозри. Вилучені речовини направлені на проведення відповідних експертиз. Слідчі дії у кримінальних провадженнях тривають. Після завершення досудових розслідувань, зібрані матеріали разом з доказовою базою будуть скеровані до районних судів для прийняття рішень по суті.

Відділ комунікації поліції Києва