За нанесення ножового поранення чоловіку затримано 67-річного жителя Марганця

Тілесні ушкодження підозрюваний спричинив потерпілому під час сварки.

25 липня близько 19-ї години до поліції Марганця надійшло повідомлення про те, що до лікарні доставили 35-річного чоловіка із проникаючим пораненням черева.

Як з’ясували поліцейські, злочин стався в одному із приватних будинків по вул. Рєпіна. Під час спілкування між 67-річним підозрюваним та потерпілим стався конфлікт, який переріс в бійку. В результаті сварки підозрюваний завдав ножове поранення в живіт своєму знайомому. Поліцейські затримали зловмисника через декілька годин в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

26 липня слідчим за узгодженням з окружною прокуратурою зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні злочину передбаченому ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Нікопольського РУП