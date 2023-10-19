За нанесення смертельних тілесних ушкоджень прокуратура вимагає ізолювати неосудного чоловіка

За процесуального керівництва прокурорів Звенигородської окружної прокуратури скеровано до суду клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру до місцевого жителя, який наніс тілесні ушкодження, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

За даними слідства, житель Звенигородщини під час спільного вживання алкогольних напоїв зі своїм знайомим, на ґрунті раптово виниклого конфлікту, наніс потерпілому декілька ударів по голові, унаслідок чого останній помер в лікарні.

За результатами судово-психіатричної експертизи встановлено, що на момент вчинення злочину чоловік страждав на психічне захворювання і не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури