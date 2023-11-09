За нанесення смертельних тілесних ушкоджень жінці затримали жителя Прикарпаття

6 листопада до Долинських поліцейських надійшло повідомлення від медиків швидкої допомоги про те, що від тілесних ушкоджень померла 44 -річна жінка.

На місце одразу виїхала слідчо – оперативна група. Поліцейські встановили, що між 44-річною померлою та 41 -річним чоловіком на ґрунті ревнощів відбувся конфлікт, що переріс у бійку. Чоловік наніс численні тілесні ушкодження приятельці. Від отриманих травм мешканка Долини померла. У скоєному фігурант зізнався.

Слідчі затримали його в порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України.

Йому повідомлено підозру за ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини