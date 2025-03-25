За нанесення смертельних тілесних ушкоджень житель Вінниччини сяде за грати на сім з половиною років

За публічного обвинувачення Окружної прокуратури міста Хмельницького в суді доведено винуватість 37-річного жителя Вінницької області за умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння , що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Покаранням передбачено позбавлення волі строком на 7 років 6 місяців.

У березні 2018 року під час застілля між двома сусідами виникла суперечка через дружину одного з них.

Переконуючи опонента, засуджений бив потерпілого по обличчю. Це призвело до закритої черепно-лицьової травми, яка викликала ускладнення – через декілька днів 35-річний потерпілий помер у лікарні.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури