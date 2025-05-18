За нанесення тяжкого тілесного ушкодження поліцейські затримали лучанина

Нині зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.

Учора, до лікарні з проникаючим ножовим пораненням доставили 43-річного мешканця обласного центру. Побачив пораненого на одній із вулиць Луцька перехожий та викликав швидку. Як зʼясувалося, ушкодження чоловік отримав під час п’яного конфлікту зі своїм товаришем. За менш ніж пів години правоохоронці встановили місцезнаходження та затримали зловмисника. Ним виявився – 43-річний лучанин.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Волинської області