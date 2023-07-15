За нанесення тяжких тілесних ушкоджень поліцейські Дніпра затримали 47-річного зловмисника

Під час конфлікту нападник завдав 36-річному потерпілому удар у груди кухонним ножем. Чоловіка госпіталізували до міської лікарні.

Злочин стався 14 липня в одному з будинків в Новокодацькому районі міста Дніпра. Поліцейські затримали 46-річного нападника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На місці події правоохоронці вилучили знаряддя злочину – кухонний ніж.

Слідчі відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. За скоєний злочин чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського районного управління поліції