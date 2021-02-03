За напад на поліцейського та надання хабаря затримано двох братів

Мешканець Запорізької області у стані алкогольного сп’яніння завдав тілесних ушкоджень співробітнику поліції при виконанні, за що був затриманий. Згодом його молодший брат вирішив підкупити начальника слідчого відділення поліції, аби старший уникнув відповідальності. Обом чоловікам загрожує кримінальна відповідальність.

У січні цього року у місті Оріхів Запорізької області 44-річний чоловік напідпитку завдав тілесних ушкоджень поліцейському сектору реагування патрульної поліції Пологівського РВП.

Дебошира затримали, за фактом події розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Молодший брат чоловіка вирішив «відкупити» старшого від кримінальної відповідальності. Звернувся до начальника слідчого відділення поліції та запропонував їй 20 тисяч гривень хабаря.

Лейтенант поліції попередила особу про відповідальність за спробу підкупу і відразу рапортувала про корупційну пропозицію керівництву та до Запорізького управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ.

За матеріалами внутрішньої безпеки НПУ слідчим управлінням ГУНП у Запорізькій області, під процесуальним керівництвом прокуратури Запоріжжя, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

На передачі посадовцю поліції неправомірної вигоди — 12, 2 тисячі гривень та 100 доларів США — 40-річного чоловіка затримали оперативники УДВБ НПУ та слідчі запорізької поліції. За процесуального керівництва прокуратури його теж затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Готується вручення йому підозри та клопотання на обрання запобіжного заходу.

За напад на поліцейського при виконанні фігурантові загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк. А його молодшому братові за підкуп службової особи — позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України